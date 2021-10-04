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Пандемия COVID-19

Число новых случаев коронавируса в Севастополе выросло на треть за неделю

При этом замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что пока рано говорить о начале четвертой волны коронавируса или о продолжении третьей

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя вновь фиксируют рост числа новых случаев коронавируса: за неделю выявили на 34% больше заражений, чем за предыдущие семь дней. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании городского правительства замгубернатора Александр Кулагин.

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"Идет повышение: за неделю у нас заболеваемость увеличилась на 34%, если на прошлой неделе было 910 диагнозов, то за эту неделю (с 27 сентября по 3 октября - прим. ТАСС) - 1 220 диагнозов", - сказал вице-губернатор. По его информации, в настоящее время из 995 коек свободны 15%, при этом 73 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, в том числе трое на искусственной вентиляции легких.

Кулагин уточнил, что пока рано говорить, начинается ли новая волна коронавируса или продолжается третья.

Замгубернатора также сообщил, что вспышек коронавируса в социальных учреждениях не зарегистрировано, в режиме карантина продолжает работать дом престарелых. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на карантин из-за коронавируса отправлены 13 классов в разных школах, из-за ОРВИ - 22 класса.

За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом более 31 тыс. человек, выздоровели более 28 тысяч, умерли более 1,1 тысячи человек. До конца октября в регионе действует режим повышенной готовности. Сохраняются масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании.

В числе действующих ограничений - запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением спортивных, при условии заполняемости стадиона или зала не более чем на 50%, экскурсии возможно проводить при заполняемости музея не более чем на 30%, киносеансы - при заполнении зала также на 50%.

Теги
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