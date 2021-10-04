Нижегородский губернатор предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов

ТАСС, 4 октября. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов и работников промышленных предприятий по согласованию с главными государственными санитарными врачами в регионах.

"По согласованию с санитарными врачами на территории субъектов предоставить возможность расширять обязательные контингенты, подлежащие вакцинации. Как минимум хотел предложить включить в них студентов и сотрудников промышленных предприятий", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, он предложил увеличить долю вакцинированных. "Второе - увеличить охват вакцинации сотрудников организаций до 80% от общего списка работающих - по реалистичному графику по времени, который будет синхронизирован с темпами", - добавил Никитин.

Так, например, в Нижегородской области введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Необходимо организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций, работающих в том числе в сферах торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования.