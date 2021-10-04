В Калининградской области посещать общепит разрешат только привитым от коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Посещение предприятий общепита для совершеннолетних в Калининградской области с 8 октября станет возможным только для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса либо перенес инфекцию в последние полгода и подтвердил это QR-кодом. Его можно получить в специальном приложении единого портала "Госуслуги. Стопкоронавирус". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Начиная с 8 октября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года - спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев", - говорится в сообщении.

В области приостановлено проведение досуговых событий в сфере культуры. Исключение составят мероприятия в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии соблюдения социальной дистанции и заполнения в залах не более 50% мест. В сфере физической культуры и спорта приостнавлены встречи с общим числом участников, организаторов, зрителей более 50 человек. При организации мероприятий с числом участников до 50 человек к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане, либо перенесшие коронавирус в последние шесть месяцев.

Эти ограничения не касаются образовательных организаций, которые реализуют дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров в части индивидуальных и групповых спортивных тренировок. Они также не распространяются на официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область" при условии заполнения зрительских трибун не более 1 000 и 500 от общего количества мест соответственно.

Для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания. Запрещено нахождение граждан без масок, в торговых организациях, рынках, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, станциях, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях. Действует запрет на проведение автобусных и переходных групповых экскурсий с участием граждан, невакцинированных либо не перенесших в последние полгода заболевание коронавирусной инфекцией.

Ограничения для детей

Кроме того, в Калининградской области приостановлена работа аттракционов в парках отдыха, а также развлекательных центров и детских игровых комнат.

"Приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а с 5 октября 2021 года - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности", - говорится в сообщении.

Также продлили ограничение по нахождению детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией на 4 октября, в области выявлено 55 879 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 50 012 пациентов, умерли 798 человек, остаются под медицинским наблюдением 11 523 человека.