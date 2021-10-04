В Петербурге более 10 тыс. иностранцев прошли вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Число иностранцев, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, превысило 10 тыс. в Петербурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Нарастающий итог привитых коммерческой вакциной [иностранных граждан] - 10 026 человек", - сказали в пресс-службе.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции иностранных граждан, проживающих в Петербурге, началась с 12 августа, прием заявок от работодателей и учебных заведений будет осуществляться до 31 октября 2021 года. В городе 39 больниц, которые проводят вакцинацию иностранцев от коронавируса.

В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. По последним данным, в Петербурге выявили 630 153 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 586 028 человек, умерли 22 087. За последние сутки в городе выявили 2 198 случаев заражения.