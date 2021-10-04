Мишустин утвердил правила создания и ведения коллекций патогенов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление о правилах создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые правила финансового и материально-технического обеспечения создания, пополнения и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Ранее Мишустин заявил о том, что кабмин подготовил постановление для создания в России национального каталога штаммов вирусов и бактерий, которые несут угрозу. Это будет "единая, постоянно обновляющаяся база данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений", указывал он. По словам российского премьера, "ученые смогут эффективно использовать коллекцию в своих исследованиях, среди прочего - при разработке вакцин".

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О биологической безопасности". Этот документ в том числе предусматривает создание национального каталога штаммов опасных вирусов.