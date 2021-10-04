Карачаево-Черкесия получила первый мобильный медицинский комплекс

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Передвижной медицинский комплекс поступил в Карачаево-Черкесию в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Он будет направлен в Урупский район для работы в труднодоступных населенных пунктах, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Карачаево-Черкесию поступил первый мобильный медицинский комплекс, закупленный за счет средств федерального бюджета, стоимостью 10 млн 500 тыс. руб. в рамках реализации региональной программы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Машина будет передана центральной районной больнице Урупского района, где много труднодоступных населенных пунктов", - рассказали в министерстве.

Мобильный комплекс представляет собой передвижной флюорографический кабинет. Машина оборудована цифровым флюорографом, рентгензащитой отсека, бактерицидным облучателем воздуха, вспомогательной медицинской техникой. Посредством комплекса будет проводиться массовое обследование населения для раннего выявления патологий бронхолегочной системы.

Министерством здравоохранения КЧР также будет утвержден график работы передвижного медицинского комплекса и в других районах республики. Всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Карачаево-Черкесию в текущем году поступят девять передвижных медицинских комплексов в различных комплектациях.