МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль уличного спорта "Дагестан воркаут фест 2021" пройдет в Дагестане. Мероприятие запланировано на 13 октября в Каспийске, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь мэрии города Луиза Ахмедова.

"13 октября в Каспийске пройдет Всероссийский фестиваль уличного спорта "Дагестан воркаут фест 2021". Атлеты со всей России смогут принять участие в двух этапах: Workout Battle - фристайл баттл, а также Workout Games - силовое троеборье", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, основной целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни среди молодежи, привлечение внимания к необходимости развития спортивной инфраструктуры и вопросам занятости молодых людей.

"Организатором мероприятия выступает Федерация воркаута России в Дагестане, при поддержке главы Республики Дагестана и Федерального проекта "Трезвая Россия", - добавила она.

Отмечается, что участие в фестивале могут принять молодые люди от 14 лет и старше.