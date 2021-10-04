Глава Поморья не исключил введения новых ограничений в связи с ухудшением эпидобстановки

"Александр Цыбульский не исключил возможность введения дополнительных ограничений в связи с эпидобстановкой в Архангельской области. Губернатор назвал ситуацию с коронавирусом в регионе "крайне напряженной", - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в регионе фиксируется почти 300 новых заболевших каждые сутки, за последний день - 296 случаев. "Практически каждый день мы разворачиваем новые койки для лечения больных коронавирусом. Сегодня для этого мы развернули уже больше 2,5 тыс. мест. Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, и, конечно, эти койки существенно ограничивают возможности врачей для оказания другой плановой медицинской помощи. Мы ее ни в коем случае не останавливаем, но, конечно, мы большое количество врачей отвлекаем на борьбу с COVID-19", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам губернатора, по сравнению с летними месяцами, когда люди активно прививались перед поездками в отпуск, темпы вакцинации снизились. "С учетом той негативной динамики, которую фиксируем последний месяц, мы видим, что число желающих вакцинироваться существенно снизилось по сравнению с летним периодом, - цитирует главу региона пресс-служба. - Я думаю, что, возможно, если ситуация не изменится, нам придется усилить ограничения для тех, кто не вакцинирован. На такие меры мы вынуждены будем пойти для того, чтобы обезопасить жителей Архангельской области от этой болезни, а самое главное - снизить нагрузку на систему здравоохранения и иметь возможность оказывать полноценную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается".

В целом на сегодня в регионе запас вакцины составляет более 170 тыс. доз. Для массовой вакцинации применяются "Спутник V" и "Спутник лайт", есть также "Эпиваккорона". В понедельник в Архангельскую область поступила новая партия этого препарата - почти 10 тыс. доз. Все они уже распределены по учреждениям области.

Всего с начала пандемии в области подтверждено 90 624 случая новой коронавирусной инфекции, из них 83 773 человека выздоровели. Зарегистрировано 1 637 летальных исходов от коронавируса. В Архангельской области действует режим повышенной готовности, масочный режим в общественных местах. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%.