Мурал создали в Ставрополе в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Мурал площадью 450 кв. метров создали на стене многоквартирного дома в городе Ставрополе в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Он стал вторым подобным в России, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.

"Настенный мурал площадью 450 кв. м, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, появился на доме 51 на проспекте Кулакова в Ставрополе. Это уже второе произведение монументальной живописи, созданное в честь знаменательной даты. Первое в России памятное изображение в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского появилось на здании в Самаре в сентябре", - говорится в сообщении.

Мурал создавали художники из Челябинска. С развитием стритарта в России развивается интерес молодежи к разным формам изучения героев прошлого, отмечают в фонде.

"Нанесение монументальной живописи - это часть большой работы по привлечению внимания к имени князя, с которым связаны по-настоящему великие исторические события. Мы рады представить Ставрополю Александра Невского как символ молодости и дипломатической мудрости", - цитирует пресс-служба управляющего директора фонда Ивана Есина.

В этом году отмечается 800-летие Александра Невского (1221-1263). Стараниями Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Невский был канонизирован в 1547 году.