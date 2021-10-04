Все массовые мероприятия в Удмуртии отменят с 11 октября из-за роста заболеваемости

ТАСС, 4 октября. Власти Удмуртской Республики приняли решение об отмене всех массовых и концертных мероприятий до особого распоряжения в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы сейчас видим необходимость принятия дополнительных ограничительных мер, в первую очередь они должны быть направлены на то, чтобы рост заболеваемости [ковидом] сократился. Поэтому было принято решение с 11 октября все массовые, концертные мероприятия отменить до тех пор, пока мы не увидим снижение заболеваемости", - цитирует пресс-служба слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.