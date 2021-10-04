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Пандемия COVID-19

Все массовые мероприятия в Удмуртии отменят с 11 октября из-за роста заболеваемости

Запрет будет действовать до особого распоряжения, пока в регионе не начнет наблюдаться снижение темпов заболеваемости

ТАСС, 4 октября. Власти Удмуртской Республики приняли решение об отмене всех массовых и концертных мероприятий до особого распоряжения в связи с ростом заболеваемости ковидом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы сейчас видим необходимость принятия дополнительных ограничительных мер, в первую очередь они должны быть направлены на то, чтобы рост заболеваемости [ковидом] сократился. Поэтому было принято решение с 11 октября все массовые, концертные мероприятия отменить до тех пор, пока мы не увидим снижение заболеваемости", - цитирует пресс-служба слова председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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