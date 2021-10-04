Депутат в ФРГ подаст иск в суд о признании "Спутника V" для получения ковид-паспорта

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) от Левой партии Дитер Дем намерен подать иск в Федеральный административный суд Германии о признании вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в качестве основания для получения национального ковид-сертификата. Такое заявление он сделал в понедельник агентству DPA.

Политик пояснил, что причиной для принятия подобного решения стал отказ административного земельного суда города Кассель (федеральная земля Гессен) в том, что привитые "Спутником V" лица не имеют права на получение германского сертификата о вакцинации. "Данное решение грубо нарушает принцип равенства", - утверждал Дем. При этом уточняется, что в мае политик был вакцинирован российской вакциной в Москве, а в июле получил второй компонент препарата "Спутник V" в Сан-Марино, после чего по возвращении в ФРГ Дем подал заявление на получение германского сертификата о вакцинации в местные органы здравоохранения города Фульда (федеральная земля Гессен).

Однако в ведомстве отклонили данный запрос на том основании, что российская вакцина "Спутник V" не входит в перечень препаратов от коронавируса, одобренных национальным Институтом Пауля Эрлиха. В свою очередь Дем посетовал, что люди, привитые российской вакциной, из стран ЕС, где она разрешена, могут свободно ходить в рестораны в Германии. "Абсурдно, что, например, житель Венгрии, полностью вакцинированный "Спутником V", может обедать в германском ресторане, который придерживается правила 2G (правило допуска только для привитых и выздоровевших), а немцу - в данном случае мне - нет", - отметил Дем.

Вместе с тем политик подверг критике тот факт, что применение "Спутника V" не разрешено в Германии. "Умерло много людей, которым вакцина принесла бы пользу", - считает Дем. При этом, по его словам, "хотя в ФРГ иногда не хватало препаратов, "Спутник V" не был одобрен для использования".

В Германии неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию ЕМА.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника V" во Всемирной организации здравоохранения, устранены.