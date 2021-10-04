В КБР создадут рабочую группу для регулирования восхождений на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии распорядилось образовать рабочую группу для регулирования пребывания туристов на Эльбрусе и совершения восхождений. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина республики.

"Образовать рабочую группу по проведению комплексного анализа организационно-правового регулирования пребывания туристов на склонах горы Эльбрус и совершения восхождений", - говорится в тексте документа.

Руководителем рабочей группы станет министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, его заместителями - председатель Комитета парламента КБР по физической культуре, спорту и туризму Арсен Барагунов и начальник главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаил Надежин.

Ранее Нальчикский городской суд избрал организатору восхождения на Эльбрус 23 сентября меру пресечения в виде нахождения под стражей сроком на 1 месяц и 28 дней, по 26 ноября включительно.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.