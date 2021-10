NYT: сбой в работе Facebook вряд ли стал результатом кибератаки

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp вряд ли стал результатом кибератаки. Об этом сообщила в понедльник газета The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook Inc, которой они принадлежат.

Такой вывод был сделан на основе того, что Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки.

Facebook пока не объясняет происходящее. Ранее представитель компании Энди Стоун сообщил в Twitter, что предпринимаются все усилия для скорейшего восстановления работы соцсети. Однако с тех пор прошло уже около двух часов, а ситуация не улучшилась.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.