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NYT: сбой в работе Facebook вряд ли стал результатом кибератаки

По данным издания, Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp вряд ли стал результатом кибератаки. Об этом сообщила в понедльник газета The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook Inc, которой они принадлежат.

Такой вывод был сделан на основе того, что Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки.

Facebook пока не объясняет происходящее. Ранее представитель компании Энди Стоун сообщил в Twitter, что предпринимаются все усилия для скорейшего восстановления работы соцсети. Однако с тех пор прошло уже около двух часов, а ситуация не улучшилась.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

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