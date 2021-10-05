Вакцины от COVID-19 и борьбу с ВИЧ обсудят на форуме OpenBio под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Площадка открытых коммуникаций OpenBio, которая будет работать в восьмой раз в наукограде Кольцово под Новосибирском 5-8 октября, станет местом обсуждения вопросов долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработки вакцин против COVID-19. Проходящий в гибридном формате форум соберет ведущих российских биологов, медиков и вирусологов, сообщили ТАСС в оргкомитете OpenBio.

"С 5 по 8 октября в наукограде Кольцово Новосибирской области в восьмой раз пройдет площадка открытых коммуникаций в сфере вирусологии, биотехнологий и биофармацевтики OpenBio. В программе OpenBio - трехдневная конференция молодых ученых и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработке вакцин против COVID-19, а также выставка достижений биотехнологических компаний", - сообщили организаторы.

Отмечается, что на научной конференции молодые ученые представят 120 докладов на четырех сессиях: молекулярная биология, биотехнология, биофизика и вирусология. В этом году также появится отдельная номинация - биоинформатика, в которую могут войти доклады всех представленных направлений.

В работе конференции примут участие представители 42 регионов России и десяти стран - Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Колумбии, Молдавии, ОАЭ, США, ФРГ и Чехии. Лучшие доклады научной конференции опубликуют в журнале "Молекулярная биология", который индексируется в международной базе данных Scopus.

Тематика форума

Важное место на форуме будет уделено борьбе с ВИЧ. Организаторы объясняют актуальность данного мероприятия тем, что за последний год количество регионов с высокой пораженностью ВИЧ выросло с 22 до 38 регионов. Среди обсуждаемых вопросов - модели тестирования и ранняя диагностика, тенденции в обеспечении лекарственными препаратами, приверженность АРВ-терапии, доступность инновационных подходов для пациентов и барьеры при получении помощи людьми, живущими с ВИЧ. На площадке с докладом выступит заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФГБУ "ЦСП" ФМБА России Герман Шипулин.

Помимо этого, эксперты обсудят вопросы помощи инноваторам, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, новые тренды в пищевой индустрии, а также изменения в медицинском и фармацевтическом законодательстве.

В ходе дискуссии "Перспективы борьбы с пандемией, вызванной SARS-CoV-2" эксперты вновь обсудят особенности пандемии и ее динамики за последний год, диагностику заболевания, разработку новых вакцин против COVID-19 и результаты поиска маркеров течения COVID-19 в организме человека, по которым можно с большой вероятностью определить тяжесть дальнейшего течения заболевания.

Еще одной площадкой, посвященной COVID-19, станет симпозиум "Виром России. Открытие новых вирусов", предложенное центром "Вектор". Среди тем симпозиума: подходы секвенирования нового поколения к поиску вирусов, переносимых клещами и комарами, современные методы анализа по идентификации вирусного материала, распространение инфекционных и паразитарных заболеваний. На площадке выступит один из самый цитируемых в мире биологов - ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США (штат Мэриленд), член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин.

"На протяжении всей своей истории научный центр "Вектор" успешно решал задачи противодействия биологическим угрозам, и мы считаем постоянный обмен опытом в данной сфере и расширение кадровой базы - исключительно актуальными направлениями работы. По нашему мнению, OpenBio - идеальная площадка для обсуждения идей и механизмов недопущения пандемий, к которым человечество не будет готово", - цитируют организаторы генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.