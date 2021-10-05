Меликов потребовал оперативно реагировать на ЧП из-за непогоды в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов потребовал оперативно реагировать на ЧП, вызванные непогодой. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"По прогнозам, велика вероятность сильных осадков по всему Дагестану в ближайшие дни. Все это приводит к тому, что в регионе нарушается работа практически всех коммуникаций. Исходя из этого, прошу правительство региона провести совещание со всеми структурами, от которых зависит стабилизация ситуации, и определить задачи по оперативному реагированию на возможные ЧС", - приводит слова Меликов его пресс-служба.

По данным Росгидромета в ближайшие дни в отдельных районах республики местами ожидаются сильные осадки.