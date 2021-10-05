Кипр изменил эпидемический статус девяти стран

НИКОСИЯ, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Кипра объявило об изменении с предстоящего четверга эпидемического статуса девяти стран сроком на одну неделю, при этом Россия, как и прежде, осталась в красной категории с правом приезда на остров невакцинированных пассажиров с двумя диагностическими тестами. Новый семидневный реестр деления государств на категории в понедельник опубликовал Минздрав островного государства.

В приведенном перечне повышен статус шести стран. Так, Мальта переведена из оранжевой зоны, откуда надлежит приезжать с одним тестом, в зеленую (диагностические анализы не требуются вовсе). Япония, Норвегия и Лихтенштейн перешли из красной категории в оранжевую. Туда же попали Чили и Руанда, причем не из красной зоны, а вообще из серой, откуда разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием обязательного двухнедельного карантина. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест.

Позиции трех стран были понижены: Венгрия перешла из зеленой зоны в оранжевую, а Люксембург и Сингапур - из оранжевой в красную.

В новом недельном реестре, который вступает в действие в период с 7 по 13 октября, в зеленой категории числятся семь стран, в оранжевой - 23 и в красной - 29. Все оставшиеся государства планеты включены в серую зону.

Во всех недельных реестрах изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава. В нынешнем же случае перевод Чили и Руанды из серой категории в оранжевую был осуществлен в соответствии с решением Еврокомиссии.