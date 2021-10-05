Реабилитационный центр для инвалидов на Сахалине расширят за счет нового стационара

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены построить дополнительный стационар для реабилитационного центра для инвалидов в Южно-Сахалинске, в который поступают пациенты со всей области. Такое решение поможет значительно сократить имеющиеся сейчас многомесячные очереди, сообщил ТАСС депутат регионального парламента Виталий Гомилевский.

"Здесь действительно оказывают неоценимую помощь людям, но к сожалению, сегодня реабилитационный центр не может принять всех желающих на стационарное лечение. Ежедневно здесь проходят реабилитацию 150 человек, и есть только 27 стационарных коек. Этого крайне мало, поэтому очередь для жителей области, особенно из отдаленных муниципалитетов, которым, безусловно, нужен стационар, растянулась на месяцы. Поступает много обращений от населения, и мы с региональным правительством сейчас прорабатываем вариант перепрофилирования недостроенного здания центра культурно-массового предназначения в стационарный корпус, рассчитанный на 50 коек", - рассказал депутат.

По информации пресс-службы областной думы, Гомилевский на днях посетил реабилитационный центр, а затем провел осмотр недостроенного здания, на основе которого предполагается создать дополнительный стационар. Внутренние работы в корпусе еще не начинались, и, по мнению парламентария, перепрофилирование объекта целесообразно начинать именно на этом этапе. В ближайшее время вопрос будет поднят в стенах областного парламента.

По данным областных властей, реабилитационный центр в Южно-Сахалинске является одним из лучших учреждений такого профиля на российском Дальнем Востоке, так как оснащен самым современным оборудованием и имеет максимально комфортные условия проживания и реабилитации. Сегодня в реабилитационном центре есть разные процедурные кабинеты, помещения для лечебной физкультуры, подводного массажа, сауна, ведут прием профильные специалисты, проводятся сеансы водо- и грязетерапии, иглорефлексотерапии, когнитивной реабилитации, УВЧ, свето- и электролечения, индивидуальной и групповой психотерапии. Есть ингаляторий, фито-бар, тренажерный зал, компьютерный класс, столовая на 100 посадочных мест с пищеблоком и прачечная. Кроме того, действует специальный бассейн, тренерская. В реабилитационном центре имеются аппараты для восстановления атрофированных мышц, роботизированной терапии верхних и нижних конечностей, кардиотренажеры, различные виды ортезов от лучших мировых производителей.