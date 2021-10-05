Первые эпизоды аудиосериала по новой книге Акунина станут доступны 5 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Первые два эпизода нон-фикшн аудиосериала по новой книге Бориса Акунина "Русский в Англии" появятся во вторник в книжном сервисе "Литрес". Премьера печатной версии произведения состоится только в конце октября, сообщили в пресс-службе электронной библиотеки.

"5 октября в "Литрес", крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ, эксклюзивно выйдут первые два эпизода нон-фикшн аудиосериала по новой книге Бориса Акунина - самоучителю по беллетристике "Русский в Англии". Это мастер-класс творческого письма в 10 уроках от одного из самых ярких писателей современной России и одновременно сборник увлекательных новелл и историко-литературных эссе", - рассказали в пресс-службе.

Книга состоит из 10 уроков, которые будут еженедельно публиковаться на "Литрес". В первой, теоретической, части каждого урока автор обозначает предмет, который будет изучаться на данном этапе, во второй - дает фактический материал для выполнения практического задания. В третьей части урока Акунин предлагает читателям создать по определенным параметрам новеллу на основе изложенного ранее материала, а в четвертой показывает свой образец выполнения задания в соответствии с критериями. В каждой главе также есть комментарии и пояснения от автора.

"Я буду не просто объяснять теорию, но и варить, жарить, мариновать сам, у вас на глазах, а потом кормить вас тем, что получилось, то есть вы будете находиться не в ресторанном зале, куда подают на подносе готовые блюда, а на кухне. Можете просто "слушать и кушать", а можете попробовать собственные силы в гастрономическом искусстве и сравнить: вдруг у вас получится вкуснее?" - привели в пресс-службе слова Акунина.

Согласно задумке автора, в аудиокниге сочетается актерское и авторское чтение и спектакль для нескольких чтецов. Кроме Акунина, в озвучке самоучителя приняли участие актеры театра и кино Александр Клюквин, Татьяна Бондаренко, Игорь Ясулович и Дмитрий Назаров.

Также 5 октября стартует предзаказ на электронную и печатную версии книги. В продаже они появятся 27 октября.