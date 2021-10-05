В Москве 6 октября проверят готовность систем оповещения населения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Плановую проверку готовности системы оповещения населения проведут в Москве 6 октября, жителей призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Завтра, 6 октября, в столице пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10:40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении.

Проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Горожан просят сохранять спокойствие.

В Москве работает региональная система оповещения населения. При возникновении чрезвычайной ситуации для информирования горожан могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН.