В Красноярском крае сократили разрешенное число участников соревнований

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Максимально разрешенное число участников спортивных соревнований в Красноярском крае сократили с 1 тыс. до 500 человек из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"В то же время в отношении спортивных мероприятий, которые проводятся на объектах спорта, в полной мере применяются требования постановления к количеству участников. Если ранее допускалось до 1 000 человек, то с учетом подъема заболеваемости и увеличения значения показателя распространения инфекции с сегодняшнего дня на спортивных мероприятиях не могут присутствовать более 500 участников", - написал он.

По словам руководителя ведомства, в регионе сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за рядом исключений.

По информации федерального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 117,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 104,2 тыс. пациентов выздоровели, 5,9 тыс. человек умерли.