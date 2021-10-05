Во Владивостоке 17 классов в 11 школах перевели на удаленное обучение из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Ученики 17 классов в 11 школах Владивостока переведены на дистанционное обучение из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В школах при выявлении больных COVID-19 классы переходят на 14-дневное дистанционное обучение. Если ученик или учитель заболел, он находится на больничном, пока его не выпишет врач, а класс уходит на дистанционное обучение с момента последнего контакта с заболевшим на 14 дней. На сегодня, 5 октября, в связи с карантином по COVID-19 во Владивостоке в 11 муниципальных школах на дистанционный формат обучения переведены 17 классов", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что по-прежнему действует "кабинетная система", когда каждый класс закреплен за определенным помещением.

В пресс-службе ТАСС разъяснили, что коронавирус выявили у 11 детей и четырех педагогов. При этом на дистанционное обучение переходят ученики всех классов, с которыми работал заболевший педагог. После того как класс перевели на дистанционное обучение, проходит дополнительная обработка кабинета, где находились дети, а также помещений общего пользования - холла и туалетов.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. С начала пандемии коронавирус выявлен у 69 995 жителей региона. Количество летальных исходов - более тысячи, ежедневно заболевают около 200 человек. Привились от коронавируса 423,5 тыс. граждан.