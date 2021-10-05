Два очага африканской чумы свиней зафиксировали в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в Челябинской области на ферме при исправительной колонии №1 в Копейске и в одном из личных подсобных хозяйств в поселке Новый Красноармейского района. Проводятся карантинные мероприятия, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре областного Минсельхоза.

"В Челябинской области введен карантин в двух хозяйствах, где выявлена африканская чума свиней. Эпизоотические очаги выявлены в ФКУ ИК-1 ГУФСИН (Копейск) и в одном из личных подсобных хозяйств Красноармейского района (поселок Новый). АЧС подтверждена исследованиями, проведенными ОГБУ "Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория" 1 и 5 октября соответственно. Также выявлен один инфицированный объект - склад, где содержалось мясо зараженных свиней из колонии", - сказали в пресс-центре.

В областном Минсельхозе уточнили, что в исправительной колонии от заболевания погибло 113 свиней, в поселке Новый пало четыре особи. В настоящее время проводятся работы по организации карантинных мероприятий, дезинфекции территории, идет подготовка к изъятию животных в этих хозяйствах. В соответствии с законодательством Российской Федерации их необходимо уничтожить, чтобы не допустить распространения заболевания.

В радиусе 5 км от границ эпизоотических очагов производятся подворные обходы с участием представителей администрации, проводятся сходы жителей для разъяснения ситуации, отбираются пробы крови животных для проведения исследований и исключения наличия генома вируса АЧС. Колония работает в режиме закрытого типа, там установлен дополнительный дезбарьер.

Окончательно источник заражения пока не установлен. По предварительным данным, в Красноармейском районе им стали пищевые отходы, которыми владелец кормил животных. Таким же путем вирус АЧС мог попасть и на ферму в исправительной колонии.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо. Кроме того, могут увеличиваться его разновидности.