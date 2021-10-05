Эксперт: массовая вакцинация детей от гепатита А в Туве предотвратила новые случаи

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Массовая вакцинация детей в возрасте от двух до шестнадцати лет от гепатита А в Республике Тыва позволила не допустить появления новых случаев заболевания в течение последних пяти лет. Об этом журналистам в пресс-центре OpenBio сообщил руководитель лаборатории вирусных гепатитов Института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Михайлов.

В 2000-х годах в Туве регулярно фиксировались вспышки гепатита А у детей. Еще пять лет назад регион считался одним из самых неблагополучных по данному заболеванию.

"Мы провели большой "эксперимент" вместе с нашими тувинскими коллегами, когда провакцинировали всех детей и подростков в республике Тыва с двух лет до шестнадцати лет, и уже пять лет мы не имеем случаев гепатита А на территории республики", - сказал Михайлов.

По его словам, таким образом были провакцинированы 40 тысяч человек, а Тува стала одним из самых благополучных по гепатиту регионов. В целом же показатели заболеваемости гепатитом А за последние 10 лет остаются самыми низкими, что связано с наличием вакцины от данного заболевания.

Гепатит А является воспалительным заболеванием печени, которое может протекать в легкой или тяжелой форме. Передача вируса гепатита А происходит в результате употребления зараженных продуктов питания или воды или при непосредственном контакте с инфицированным лицом. В большинстве случаев гепатит А, в отличие от гепатитов В и C, не вызывает поражений печени.

Площадка открытых коммуникаций OpenBio работает в наукограде Кольцово под Новосибирском 5-8 октября в смешанном формате. Форум, посвященный вирусологии и биотехнологии, проводится ежегодно с 2013 года. Программа OpenBio включает научную конференцию, деловой форум, образовательные площадки для детей, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.