В Казани учителя получат гранты на стажировку в ведущих российских и зарубежных вузах

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Новую грантовую программу поддержки школьных учителей запустят в Казани. Победители смогут пройти стажировку в ведущих российских и зарубежных образовательных организациях, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"В Казани будет запущена грантовая программа поддержки педагогических и управленческих кадров школ города. Победителям будет дана возможность пройти стажировку в ведущих российских и зарубежных образовательных организациях, а также обучение на международных образовательных онлайн-платформах", - сообщает пресс-служба. Такое решение принял мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями городской ассоциации молодых педагогов в Национальной библиотеке Республики Татарстан накануне Дня учителя.

Мэр отметил, что обучение должно проходить только в топовых вузах, для отбора кандидатов необходимо составить четкие критерии. "Вместе с тем глава города инициировал и проект для поддержки молодых учителей. Ильсур Метшин предложил наградить 100 самых активных начинающих преподавателей сертификатами по 15 тыс. рублей на дополнительное обучение на платформе Coursera, где занятия проводят преподаватели ведущих вузов мира", - сообщает пресс-служба.

Coursera была основана в 2012 году профессорами Стэнфордского университета Дафной Коллер и Эндрю Энджи. Платформу поддерживают такие инвесторы, как Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, GSV Capital, Learn Capital и SEEK Group.