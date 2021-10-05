Почти 500 млн рублей направили педагогам Приморья для компенсации расходов на оплату ЖКУ

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Почти 500 млн рублей из бюджета Приморского края направили более 25 тыс. педагогов региона для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"491,8 млн рублей направил региональный бюджет на адресную помощь в сфере коммунальных услуг работникам образовательных учреждений Приморья", - пояснили в пресс-службе.

Мера поддержки предоставляется в рамках программы "Социальная поддержка населения Приморского края". Специалистам на селе полностью компенсируют расходы на содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, оплату за освещение и центральное отопление, а для сотрудников городских образовательных учреждений предусмотрены ежемесячные денежные выплаты, которые используются при оплате за жилье и коммунальные услуги.

"Компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены", - добавили в пресс-службе.