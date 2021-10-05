Коэффициент распространения ковида в РФ снизился до 1,1

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился и составил 1,1. В Москве показатель опустился до 1,22, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор превышает единицу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением стала только Иркутская область, где он равен ровно 1.

В Свердловской области коэффициент составил 1,02, в Воронежской, Ростовской, Самарской областях и Красноярском крае - 1,04, в Нижегородской области - 1,06, в Санкт-Петербурге - 1,16, в Подмосковье - 1,27.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.