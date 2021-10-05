Более 4 тыс. пар поженились в центрах госуслуг Москвы в неторжественной обстановке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. пар заключили брак в неторжественной обстановке в офисах "Мои документы" в Москве. С момента запуска этой госуслуги в мае 2021 года лидером по количеству зарегистрированных браков стал флагманский офис ЮАО - там узаконили свой союз около 200 пар, рассказали ТАСС в пресс-службе центров "Мои документы".

"С мая 2021 года в офисах "Мои документы" у граждан РФ старше 18 лет появилась возможность заключить брак в неторжественной обстановке. Новая услуга сразу привлекла внимание жителей столицы - более 4 тыс. пар поженились в центрах госуслуг. Только в сентябре свыше 1 300 пар зарегистрировали свой брак, самой молодой семьей стала пара, где возраст супругов составил 18 лет, а самой возрастной - где невесте было 76 лет, а жениху - 83 года. Сейчас услуга доступна в 87 центрах", - отметила пресс-служба.

Вторым по популярности идет районный центр госуслуг Косино-Ухтомский - здесь специалисты выдали 180 свидетельств о заключении брака. На третьем месте расположился центр госуслуг района Зябликово, где зафиксировано 159 обращений. Четвертое и пятое место в рейтинге разделили флагманский офис госуслуг ВАО и офис района Ясенево - для неторжественной регистрации брака в каждый из офисов обратилась 141 пара.

Кроме того, в офисах окружного значения ВАО и ЮВАО установлены фотозоны. У молодоженов есть уникальная возможность провести церемонию государственной регистрации заключения брака и сделать памятные свадебные фотографии.

Подача заявления происходит не позже месяца и не раньше 12 месяцев до желаемой даты торжества. При наличии особых обстоятельств брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления, либо уменьшен срок регистрации. Специалисты в окне помогут заполнить совместное заявление о заключении брака. В случае, если один из заявителей не может явиться в офис для подачи документов, допускается подача отдельных нотариально заверенных заявлений.