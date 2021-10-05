Глава Приамурья призвал массово вакцинировать студентов от коронавируса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал массово вакцинировать студентов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Как сообщается на сайте регионального правительства во вторник, темпы вакцинации в регионе в последние недели снизились, особенно медленно прививочная кампания идет среди учащихся вузов и ссузов.

"В случае ухудшения ситуации с коронавирусом мы будем вынуждены вводить новые ограничения. В центральных регионах страны заболеваемость растет, прогноз не самый благоприятный. Ряд учебных заведений области уже выразил готовность перейти на дистанционный режим обучения. Это хорошо, однако массовая вакцинация студентов помогла бы решить проблему гораздо более эффективно. И руководителям учебных учреждений нужно ставить перед собой именно такую задачу", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Как отметила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева, в настоящее время от COVID-19 вакцинированы почти 283 тыс. жителей области, что составляет более 58% от плана (средний показатель по России - 50,5%). Завершили цикл вакцинации более 230 тыс. человек.Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители Cелемджинского района, медленнее всего вакцинация идет в Зейском и Мазановском районах.

В область поставили около 378 тыс. доз вакцины четырех видов. Все они имеются в наличии в медучреждениях Амурской области. В ближайшее время ожидается новая поставка - около 20 тыс. доз.

По информации регионального министерства здравоохранения, более 95% попадающих в стационар пациентов с новой коронавирусной инфекцией не прививались против COVID-19.

"Вместе с тем мы видим, что у вакцинированных амурчан новая коронавирусная инфекция протекает преимущественно в легкой форме", - цитируют в сообщении и. о. руководителя отдела министерства здравоохранения области Ингу Недид.

С начала пандемии в Приамурье, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, выявлено свыше 36,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, умерли 454 человека.