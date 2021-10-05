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Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником

Мэр Москвы отметил лидирующие позиции города по уровню и качеству образования детей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил столичную школу № 1517, где поздравил учителей с профессиональным праздником.

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"Поздравляю с праздником! Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва - это целая страна детей, учащихся наших школ - это 1 млн человек. А всего в системе образования Москвы обучается около полутора млн детей, подростков. Это важнейшая отрасль, главное в этой отрасли - это люди, которые учат наших детей, заботятся о них и дают им путевку в жизнь", - сказал Собянин в ходе общения с учителями.

Мэр добавил, что искренне считает столичных учителей лучшими в мире: "по уровню и качеству образования детей Москва занимает лидирующие позиции в мире".

По словам столичного градоначальника, ответственное отношение и преданность учительскому делу характерны не для отдельных школ города, а в целом для системы образования Москвы, что дает детям равные возможности для успешной учебы.

Собянин также вручил награды отличившимся учителям и анонсировал продолжение программы технического оснащения московских школ. "У учителя должен быть полный инструментарий - <...> и программ, и интерактивных уроков, и виртуальных лабораторий", - отметил градоначальник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в школах города в течение пяти лет планируют полностью заменить устаревшие компьютеры. Преподаватели начальных и старших классов получат ноутбуки. Помимо этого, в учебных заведениях Москвы собираются установить 50 тыс. новых компьютеров, в начальной школе появится сеть Wi-Fi. В системе московского образования работают 55 тыс. преподавателей, в том числе 16 тыс. учителей начальных классов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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