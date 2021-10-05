В Ростуризме прогнозируют увеличение турпотока на 20% в сравнении с 2019 годом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество российских туристов, которые посетят Северный Кавказ в 2021 году превысит показатель 2019 года на 20%. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

"Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями юга России. По нашим оценкам весь регион по турпотоку превзойдет уровень 2019 года на 20%", - сказала она.

Догузова отметила, что если брать туристов, которые хотя бы на одну ночь останавливались в гостиницах, то за восемь месяцев этого года регионы Кавказа посетило около 1 млн туристов. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. "При этом, только за лето на Кавказе побывало около 600 тыс. туристов. Если брать весь турпоток, включая однодневные поездки и тех, кто останавливался не в отелях, то цифры в 2-3 раза выше", - добавила глава Ростуризма.

По ее словам, на Кавказе изменилась сама структура турпотока - регион постепенно становится полноценным круглогодичным направлением. "Сейчас осень, по сути, межсезонье, но загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии более 90%. Такого никогда раньше не было", - рассказала Догузова.

В частности, по ее словам, влияние оказала программа туристического кешбэка. Она напомнила, что с 1 октября в поездки отправились те туристы, которые купили поездки с кешбэком этим летом. Программа позволила повысить популярность видов туризма, которые ранее были менее востребованы - природный и активный туризм, экскурсионный и этнокультурный туризм, санаторный отдых, поездки выходного дня и другое. По данным Ростуризма, Кавказ оказался в топе новых направлений на осень и спрос на туры в межсезонье по этому направлению вырос более чем на 20%.

"Интерес туристов к региону, который мы вместе простимулировали, подстегнул и активность малого среднего бизнеса, инвесторов. Очень многие заинтересовались мерами поддержки в рамках национального проекта по туризму. Это и льготное кредитование на строительство и реконструкцию гостиниц, обустройство маршрутов, развитие кемпингов и модульных отелей на природе, поддержка чартерных программ и многое другое", - считает Догузова. Она добавила, что с учетом интереса регионов и инвесторов в горизонте 3-5 лет на Кавказе появится качественное туристическое предложение совсем нового уровня, отвечающее запросам современного туриста.