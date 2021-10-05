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Более 3,4 млн человек прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами в Подмосковье

Для удобства жителей в Московской области функционируют 360 пунктов вакцинации

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 3,4 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в Подмосковье два компонента уже получили более 3,4 млн человек", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для удобства жителей в Московской области функционируют 360 пунктов вакцинации - они располагаются в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и СНТ.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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