Более 3,4 млн человек прошли вакцинацию от COVID-19 двумя компонентами в Подмосковье

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 3,4 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Московской области продолжается вакцинация от COVID-19. Сейчас в Подмосковье два компонента уже получили более 3,4 млн человек", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для удобства жителей в Московской области функционируют 360 пунктов вакцинации - они располагаются в поликлиниках, МФЦ, торговых центрах и СНТ.