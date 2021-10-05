В Челябинской области на месте лесного пожара начали высаживать деревья

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Волонтеры вместе со школьниками в Челябинской области начали высаживать деревья на поврежденной летним лесным пожаром территории. На первом этапе на пройденной огнем территории высадят 66 тыс. саженцев сосны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного министерства экологии.

"Челябинская область присоединилась к федеральной акции "Сохраним лес". Сегодня мероприятие состоялось в Карталинском районе на месте крупного пожара, произошедшего в июле текущего года. В нем приняли участие в том числе школьники, отправленные в детский лагерь по поручению президента РФ Владимира Путина. Как пояснил руководитель проектного офиса "Сохраним лес" Элмурод Расулмухамедов, мероприятие станет началом масштабных работ по восстановлению лесного фонда в районе и продолжится в следующие годы", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, кроме школьников, в посадке саженцев приняли участие жители пострадавших поселков Джабык и Запасное, представители лесничества, Минэкологии, МЧС, казаки, чиновники. "Сегодня мы принимаем участие не только в сохранении леса, но и восстановлении памятника природы Джабык-Карагайский бор в Карталинском районе, здесь будет высажено 66 тыс. сосен. Это одно из самых первых мероприятий по восстановлению особо охраняемых природных территорий, такие мероприятия будут продолжены. В следующем году мы запланировали создание здесь экологической тропы со спортивным уклоном", - рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Организованная сегодня Главным управлением лесами Челябинской области посадка молодых сеянцев сосны обыкновенной - очень важное для нас мероприятие. <…> Сегодня мы пригласили всех, кто участвовал в тушении крупного природного пожара в Карталинском районе. <...> Это, конечно, только первый шаг к восстановлению, весной эти работы продолжатся", - процитировали в пресс-службе начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова.

Об акции

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября, за два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция является одной из крупнейших экологических инициатив в России. Мероприятие организовано Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Всего в период проведения акции на территории Челябинской области будет высажено 845 тыс. деревьев.

Ситуация с пожарами

На юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров, огонь прошел 14 тыс. га. 9 июля пожарам удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорело 78 строений, эвакуированы 350 человек. Пожары смогли потушить 12 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать отдых детей на Черноморском побережье после доклада губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации с пожарами; из-за сложившейся пожароопасной обстановки 8 июля из детского оздоровительного лагеря "Роднички" были эвакуированы 118 детей.