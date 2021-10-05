Кальянные в Москве готовы ужесточить санитарные меры для возобновления работы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель правления Ассоциации участников кальянной индустрии Юлия Николаева направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением разрешить работу кальянных при ужесточении санитарных требований. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

По указу мэра столицы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", на территории города временно приостановлено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах в связи с необходимостью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Мы просим просто дать нам работать, и при этом мы готовы соблюдать все возможные санитарные меры, такие же, как для других отраслей. Мы готовы к дополнительным инвестициям в дезинфекцию кальянного оборудования, ограничение выдачи отдельного кальяна каждому посетителю и применение исключительно одноразовых трубок для кальянов, регулярные смывы и жесткий производственный контроль. Мы видим на примере других стран, что данные меры делают курение кальяна безопасным в отношении распространения коронавирусной инфекции", - говорится в письме.

Николаева отметила, что до приостановки работы предприятия индустрии "давали рабочие места сотням тысяч сотрудников, платили налоги и сборы в бюджет, арендную плату за помещения, многие из которых располагались в крупных торговых и бизнес-центрах". "Среди наших клиентов были сотрудники частных и бюджетных учреждений, которым нравилось проводить свой досуг в спокойной комфортной обстановке, за беседой или ноутбуком, с кальяном. В Москве около 3 млн потребителей кальяна", - уточнила она.

В ассоциации подчеркнули, что в то же время недобросовестные участники рынка "открывают подпольные заведения, работают в антисанитарных условиях, и их никак не затрагивает данное ограничение".