Власти Мордовии готовы открыть еще один ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости

ТАСС, 5 октября. Власти Мордовии готовятся развернуть 17 по счету ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости COVID-19. После чего число коек увеличится до 2,7 тыс. При этом акцент будет сделан также на амбулаторном лечении пациентов, сообщила во вторник журналистам и. о. зампредседателя правительства Мордовии Галина Лотванова.

Власти 2 октября сообщали, что из-за быстрых темпов распространения инфекции число ковидных коек в республике за неделю увеличили на 38% - до 2,5 тыс.

"16 госпиталей уже работают в ковид-режиме. Мы в пиковую ситуацию открывали 2 720 коек. На сегодняшнее утро мы близки к этой цифре, мы сейчас готовим еще один госпиталь - это Краснослободская районная больница. Но нам очень бы не хотелось дополнительно открывать госпиталя, поэтому мы четко решили [делать акцент] на амбулаторном лечении", - сказала Лотванова.

По словам и. о. министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, на амбулаторном лечении находятся более 4 300 человек. На обеспечение больных необходимыми лекарствами из бюджета республики выделено 30 млн рублей. Также, по словам Маркина, ГК "Промомед" выделит Мордовии безвозмездно 8 тыс. упаковок "Арепливира" для оказания помощи пациентам, проходящим лечение амбулаторно.

В настоящее время в Мордовии первым компонентом вакцинировано 325 тыс. человек (41,8% населения), вторым компонентом - 290 тыс. человек (37%). Мордовия входит в десятку регионов с наибольшими темпами вакцинации. Власти рассчитывают привить не менее 80% - порядка 500 тыс. человек.

За период пандемии в республике зафиксировано 28 461 случай коронавируса, 24 402 человека выздоровели, 574 умерли от коронавируса как основной причины. В республике запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, работа предприятий общепита разрешена до 23:00.