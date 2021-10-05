Эксперт оценил расширение программы неонатального скрининга в России

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября. /ТАСС/. Расширение программы неонатального скрининга в России позволит ежегодно выявлять около 1,2 тыс. детей с наследственными заболеваниями. Об этом во вторник сообщил директор Медико-генетического научного центра им. академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.

"Если мы говорим о диагностике, то сущетсвует несколько подходов для [выявления] наследственных заболеваний. Самый оптимальный - это массовые обследования новорожденных, тот самый неонатальный скрининг. Мы выявим пациентов с 36 заболеваниями, нозологиями, и это по нашим расчетам будет порядка 1 200 детей ежегодно", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Куцев пояснил, что примерно будет выявляться один ребенок с заболеванием на 2 тыс. новорожденных.

В середине июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить программу неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания с 5 до 36, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.