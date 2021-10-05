Первый этнокультурный фестиваль "Кавказ обетованный" пройдет в октябре в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный" пройдет с 10 по 15 октября в Дербенте, гостей фестиваля ждут концерты и перформансы. Главной темой фестиваля в этом году станет культура и история горских евреев, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"На шесть дней город превратится в творческий кластер, объединяющий лучшие культурные пространства и городские площадки, чтобы рассказать о богатом и многообразном кавказском духовном наследии и традициях. В этом году в центре программы - культура и история горских евреев. Инициатор и организатор фестиваля - Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан", - сообщили в пресс-службе.

Гостей фестиваля ждут концерты и перформансы на стыке традиционных и экспериментальных жанров от артистов мирового уровня: шведского тромбониста и композитора Элиаса Файнгерша, одного из самых известных в мире трубачей Сергея Накарякова, этнического и джазового духовика Аркадия Шилклопера, композитора и пианиста Юрия Бренера, джазмена Алекса Ростоцкого, московско-армянской альт-рок-группы "Дети Picasso" Гаи Арутюнян и других известных музыкантов.

Фестиваль "Кавказ обетованный" откроется музыкально-художественным перформансом "Еврейская сюита" (10 октября, Лезгинский театр), который создан международной российско-израильской творческой группой - художником Максом Эпштейном, автором музыки и исполнителем Юрием Бренером и музыкантом Аркадием Шилклопером. "Еврейская сюита" - победитель театрально-музейного фестиваля Theatrum, проходящего под патронажем национальной театральной премии "Золотая маска". В городе откроются яркие выставочные проекты. Так, в частности, в Музее истории мировых культур и религий пройдет выставка об истории горско-еврейской общины Буйнакска, а в популярном у горожан и гостей города пешеходном переулке имени Казем-Бека выставят 20 бытовых портретов горских евреев из шести городов и поселков Северного Кавказа.

Насыщенная программа ожидает гостей фестиваля в Музее ковра и декоративно-прикладного искусства (филиал Дербентской крепости), расположенном в Армянской церкви на магалах в старом городе. Здесь будут представлены и осетинская традиционная музыка ("Рагон: музыка Северной и Южной Осетии" проект лейбла Ored Recordings из Нальчика), а также концерт ансамбля народной музыки "Макъам", выступление группы "Дети Picasso" Гаи Арутюнян. Также здесь пройдет концерт дербентских дудукистов Самура Эмирбекова и Армена Каграманяна, который будет играть на кардаге - уникальном инструменте, изобретенном его отцом, - гибриде дудука и кларнета.

Помимо этого, в рамках фестиваля "Кавказ обетованный" на площадке под дербентским маяком шведский музыкант Элиас Файнгерш, "золотой тромбон Европы", представит светомузыкальный перформанс "Тромбон над городом". "Таким образом маяк, один из символов Дербента, будет введен в культурно-событийный оборот. А знаменитый на весь Кавказ создатель традиционных кавказских барабанов Дагир Мамедов даст мастер-класс и концерт прямо на фирменной дербентской плоской крыше своего дома на магале, откуда открывается потрясающий вид на крепость, город и море", - рассказали в пресс-службе.

Театральная программа, мастер-классы и экскурсии

Горско-еврейский театр Дербента готовит к фестивалю сценическую читку "Драматургия горских евреев", которая состоится на малой сцене Лезгинского театра при участии магистрантов Школы-студии МХАТ. В парке имени Сулеймана Стальского пройдет ежедневная уличная музыкально-театральная программа "Нарын-Кала и другие мелодии Кавказа", фестиваль кавказско-еврейской кухни с открытой дегустацией (шоу "Великий кулинарный путь") и танцевальный вечер под руководством народных хореографов в сопровождении живой музыки. А по историческому центру города уникальные авторские экскурсии проведет Ирина Михайлова - историк, сценарист, руководитель музея и женского клуба "Очаг" при синагоге Келе-Нумаз.

Кроме того, "Кавказ обетованный" представляет и мировую премьеру. На сцене Лезгинского театра 13 и 14 октября - музыкальное представление "Двенадцать сыновей, месяцев и настроений" израильского композитора, программного директора фестиваля Юрия Бренера. Исполнители - струнный оркестр Дагестанской государственный филармонии им. Татама Мурадова и гости из Швеции и Франции.

А на просветительских площадках фестиваля проведут серию бесед с антропологами и фольклористами об истории, культуре и образу жизни еврейской общины, творческие встречи и мастер-классы художников и традиционных музыкантов. А на территории музейного комплекса "Девичьи бани" представят документальный театральный проект, посвященный дербентской идентичности - результат работы лаборатории, в которой примут участие актеры и обычные горожане. Здесь же запланирован мастер-класс по игре на традиционных классических музыкальных инструментах.

В РЕК отметили, что такой фестиваль с насыщенной программой планируется проводить ежегодно, каждый раз делая акцент на одной из культур народов Северного Кавказа. Организаторы уверены, что "Кавказ обетованный" станет неотъемлемой частью международной фестивальной карты и местом притяжения тысяч гостей из разных стран. Вход на все события фестиваля будет свободным. Прямые трансляции ключевых событий фестиваля будут проходить на ютуб-канале фестиваля.

"И в России, и за рубежом хорошо знают культуру европейских евреев, но гораздо меньше - культуру горских евреев, которые исторически жили в нашей стране в Дагестане, в Чечне, на всем Кавказе. Поэтому изначально мы хотели организовать фестиваль горско-еврейской культуры, мы долго выбирали для него место и остановились на Дербенте, оказалось, что культуру евреев в этом регионе сложно рассматривать отдельно от культуры других народов. В результате мы решили провести этнокультурный фестиваль - посвятить его не только евреям, но и всему многонациональному Кавказу", - цитирует пресс-служба президент РЕК Юрия Каннера.