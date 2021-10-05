Путин: постоянная смена поколений в школе требует от учителей освоения новых технологий

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Непрерывная смена поколений в школе требует от педагогов постоянного профессионального роста, в том числе освоения цифровых технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече во вторник с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года России".

"Непрерывная смена поколений, которая происходит в школе, требует от самих педагогов новых знаний, методик, постоянного профессионального роста, в том числе освоения цифровых технологий, которые способны обогатить образовательный процесс, помогают выстроить его созвучно увлечениям современных детей", - сказал Путин.

Президент отметил, что ребята в ходе встреч с ним "поднимают именно этот вопрос и, кстати говоря, предлагают интересные решения, например, для уроков истории, как, впрочем, и для других дисциплин".

"Здесь есть широкие возможности для так называемого цифрового оживления минувших событий и целых эпох, если говорить об истории. Эту тему мы довольно подробно обсуждали и на открытом уроке, который прошел 1 сентября", - добавил Путин. Он выразил уверенность, что знакомство с мультимедийным парком "Россия - моя история", на площадке которого подключились к онлайн-беседе с президентом лауреаты и финалисты конкурса "Учитель года России", также вдохновит на новые идеи.

Формула "трех педагогических "П"

Путин считает, что успех, которого человек начинает добиваться в определенном деле, служит для него наилучшей мотивацией. Он обратил внимание на слова победителя конкурса - преподавателя физики из Тюмени Екатерины Костылевой - о том, что важно давать ребенку проявлять себя.

"Думаю, что это чрезвычайно важно и для того, чтобы добиться другой цели, о которой вы тоже упомянули, - мотивации. Когда любой из нас, и ребенок прежде всего, добивается успеха, это самая лучшая мотивация. Он начинает верить в свои силы, и это начинает ему нравиться - то, чем он занимается, та область, где он добивается успеха", - считает глава государства.

Он прокомментировал и другие слова учителя, в том числе ее формулу "трех педагогических "П", которая состоит из "проводника, погружения и персоны". "Вот эти ваши три "П" - это, действительно, такая находка, можно сказать, которая дает определенный ориентир", - считает Путин. Как заметил президент, роль учителя как проводника - отнюдь "не теоретическая". "Это человек, который работает со смыслом и сам погружен в профессию, погружен в предмет", - указал он.

Глава государства также уточнил у педагога, что она имеет в виду под "персоной". Костылева пояснила, что речь идет о судьбах деятелей, которые стоят за определенными достижениями, а также о самореализации ребенка и его ответственности за использование открытий в будущем.