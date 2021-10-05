Россияне рассказали о своих отношениях с учителями

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. У большинства (68%) взрослых жителей России в школьные годы был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню учителя и опубликованного на сайте центра во вторник.

"Большинство россиян (68%) сообщили, что в школьные годы у них был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения, и которого они могли бы назвать "учителем жизни", - говорится в сообщении.

Четверть (25%) респондентов до сих пор поддерживают связь со своими школьными преподавателями, 27% общались только первое время, 19% поддерживали связь долгое время, но не сейчас. Менее трети (28%) никогда не общались со своими учителями после окончания школы.

Большинство (85%) опрошенных убеждены, что учителям нужно дарить цветы. В этом году 53% из тех, у кого есть дети и внуки, делали подарки учителям, 36% из них дарили цветы, 9% - конфеты, 5% - деньги.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.