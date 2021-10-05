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Пандемия COVID-19

Мишустин заявил, что российские педагоги достойно справились со всеми трудностями пандемии

Премьер-министр отметил, что учителям приходилось "перестраиваться, переходить на другие формы обучения"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские преподаватели на фоне пандемии были вынуждены быстро перестраиваться на другие формы обучения, осваивать новые подходы, но они достойно справились со всеми трудностями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства РФ в области образования.

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"Прошлый год из-за пандемии стал настоящим испытанием для школьников, студентов, для их родителей. Но сложнее всего приходилось педагогам. На ваши плечи легла серьезная нагрузка, и, конечно, возросла ответственность", - констатировал он.

Учителям приходилось "перестраиваться, переходить на другие формы обучения", отметил премьер. "Осваивать новые подходы и технологии нужно было очень быстро, причем не снижая качества знаний детей. И вы достойно справились со всеми трудностями. Хочу сказать огромное спасибо каждому педагогу", - подытожил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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