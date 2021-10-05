Форум СМИ Северо-Запада в Петербурге посвятят внутреннему туризму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Основной темой ежегодного форума СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге в 2021 году станет внутренний туризм в России. Как рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин, форум пройдет в гибридном формате.

Форум состоится в октябре, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической обстановкой. "В 2020 году мы провели его в гибридном формате, мы научились это делать <…>, и в 2021 году мы повторим этот опыт в гибридном формате. О чем будет форум? Прежде всего речь пойдет о такой насущной сейчас для нашей страны теме, как внутренний туризм. Не бывает худа без добра, неожиданно для нас на фоне огромного отложенного спроса россиян на культурный, комфортный, насыщенный отдых внутренний туризм в России стал подлинным национальным драйвером экономики", - сказал Потехин.

Он отметил, что внутренний туризм бурно развивается, и Ассоциация СМИ Северо-Запада весь год проводила анализ рынка внутреннего туризма, оказывала мероприятиям этой сферы информационную поддержку. На форуме Ассоциация представит итоги медиаэкспедиции, которая прошла в 11 субъектах СЗФО. Также озвучат кейсы и аналитику по развитию внутреннего яхтенного туризма, которые подготовили журналисты по итогам "Большой Арктической регаты", прошедшей летом.

Участники форума смогут обсудить и вопросы информационной поддержки внутреннего туризма. Запланирована также дискуссия на тему "Журналист во власти", участниками которой станут журналисты, сменившие сферу деятельности на государственную службу.

Конкурс лучших материалов и проектов "СеЗаМ-2021", как и форум, в этом году пройдет с уклонном в тему информационной поддержки внутреннего туризма. "Две номинации касаются этой темы. И, как показывают результаты уже сегодня, уже очень много заявок подано именно в эти номинации", - сказал на пресс-конференции генеральный директор Ассоциации СМИ Северо-Запада Иван Бенца. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября включительно.

В 2021 году форум СМИ Северо-Запада состоится в 19-й раз. Ежегодно профессиональная площадка собирает до 700 действующих и будущих журналистов со всех регионов Северо-Западного федерального округа на двух-трехдневную программу.