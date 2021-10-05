Свыше 47 млрд руб. выделят на программу "Приоритет-2030" до конца 2022 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 47 млрд рублей составит финансирование 106 вузов-участников государственной программы "Приоритет-2030" до конца 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"Общее финансирование федеральной программы "Приоритет-2030" до конца 2022 года составит более 47 млрд руб. Из них финансирование по базовой части составит более 20 млрд руб. за два года, по специальной части гранта - более 26 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Как добавили в министерстве, получателями специальной части гранта программы "Приоритет-2030" стали 46 университетов из 22 субъектов всех федеральных округов страны. Специальная часть гранта имеет два направления: по треку "Исследовательское лидерство" грантовую поддержку получат 18 университетов (доля региональных - 39%). По треку "Территориальное и(или) отраслевое лидерство" специальную часть гранта получат 28 университетов (доля региональных - 75%).

По каждому направлению вузы разделены на три группы: победители первой группы до конца 2022 года получат 994 млн руб., второй - 426 млн руб., третьей - 142 млн руб.

Согласно данным министерства, максимальные гранты по направлению "Исследовательское лидерство" получат Московский государственный технический университет им. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, университет ИТМО, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уральский федеральный университет.

А максимальный грант по "Территориальному и(или) отраслевому лидерству" - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина, Московский авиационный институт, Приволжский исследовательский медицинский университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российский университет транспорта, Самарский государственный медицинский университет и Тюменский государственный университет.

О программе

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.