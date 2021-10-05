Отопительный сезон на Кубани начнется раньше из-за похолодания

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начнется в Краснодарском крае по заявочному принципу. Тепло решено подавать раньше обычного из-за резкого похолодания, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"В крае резко похолодало. По прогнозу, впереди сырая и дождливая погода. И хотя температура воздуха даже в северных районах края еще не достигла <...> минусовых температур, есть социальные учреждения, которые необходимо протапливать, и районы, где ночью уже холодно. Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы рекомендовали главам муниципалитетов включить отопление раньше обычного и начинать подавать тепло уже сейчас, по заявочному принципу", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что сезон обычно начинается с 15 октября. В данный момент муниципалитеты готовят соответствующие документы, чтобы обеспечить возможность заявочного принципа включения отопления.

Уточняется, что внутридомовые системы отопления, магистральные сети, а также системы газоснабжения и водоснабжения региона полностью готовы к зимнему сезону. Также в пресс-службе добавили, что в 2021 году на подготовку к отопительному сезону власти Кубани из всех уровней бюджета выделили 5,8 млрд рублей. Из них на модернизацию сетей и котельных - 2,2 млрд.

"Самый актуальный вопрос сегодня - своевременный пуск газа на котельные. Здесь важным условием является отсутствие кредиторской задолженности. Проблема еще есть, но мы видим снижение задолженности по региону, и эту динамику надо сохранить", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

По информации синоптиков, в Краснодаре сегодня 13 градусов тепла. В ближайшую неделю ожидается облачная погода. К выходным воздух прогреется до плюс 17.