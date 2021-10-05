Мишустин заявил, что от учителей зависит, каким будет будущее страны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность профессии. Телеграмма главы кабмина опубликована во вторник на сайте правительства.

"Этот замечательный праздник - прекрасная возможность выразить глубокую признательность нашим дорогим педагогам. Всем, кто продолжает славные традиции, созданные выдающимися учеными и учителями, - подчеркнул премьер-министр. - Роль педагога в современном мире трудно переоценить. Она - одна из самых важных и значимых. Именно от учителей зависит, какой будет наша страна в будущем. Вы воспитываете новое поколение ученых, государственных деятелей, писателей, инженеров, машиностроителей, IT-специалистов. Благодаря вам развивается наука, технологический прогресс, цифровая экономика".

Премьер назвал профессию учителя не только призванием, но и искусством. Он также обратился к словам писателя Константина Ушинского о том, что "в каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая искорка ребенка".

"Именно так, с большой любовью, вниманием и заботой вы относитесь к своим ученикам. Формируете их мировоззрение, систему ценностей, раскрываете таланты и способности. На каждом уроке вместе с вами они открывают для себя что-то новое, интересное. И конечно, вы являетесь для них примером во всем", - говорится в поздравительной телеграмме.

Мишустин также отметил поддержку учителей со стороны правительства, приведя в пример активную работу по реализации национального проекта "Образование", который позволяет открывать в малых и больших городах современные школы, оснащенные новейшим оборудованием и высокоскоростным интернетом, технопарки "Кванториум", центры цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". "Главное - педагоги делают все, чтобы благодаря этому инновационному образовательному пространству наши дети получали качественное и современное образование", - заявил он.

День учителя, профессиональный праздник работников системы образования, ежегодно отмечается в России 5 октября.