Ежегодная закладка садов превысит 500 га на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Ежегодно на Ставрополье планируют закладывать до 600 га новых садов. Общая площадь садов в регионе уже превысила 11 тыс. га, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края по итогам рабочей встречи главы региона Владимира Владимирова с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"Садоводство является активно развивающимся сегментом в краевом АПК. В регионе насчитывается более 11 тыс. га садов, в том числе около 1,5 тыс. га - суперинтенсивного типа. Краевой программой развития отрасли запланировано в дальнейшем ежегодно занимать плодовыми насаждениями около 500-600 га", - говорится в сообщении.

Наращивать площадь садов в регионе позволяет господдержка отрасли. Ранее в краевом управлении по информполитике журналистам сообщали, что за пять лет господдержка садоводов и виноградарей на Ставрополье из краевого и федерального бюджетов превысила 1,8 млрд рублей. Производители могут возместить около половины затрат, понесенных на закладку сада и уход за ним.

"Это требует значительного расширения мощностей хранения и первичной переработки продукции. Необходимо создание новых логистических комплексов. Один из них - мощностью хранения 30 тыс. т - предполагается разместить в Невинномысске", - отметили в пресс-службе губернатора.

Во время рабочей встречи также обсуждались вопросы строительства культурно-образовательного и музейного комплекса в Ставрополе, привлечения федеральных средств для модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе.