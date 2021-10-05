Часть турмаршрута "Легенды Дагестана" предложили включить в единый брендовый маршрут СКФО

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Объекты туристского показа города Дербента, а также Казбековского и Гунибского районов, входящие в кольцевой маршрут "Легенды Дагестана", предложили включить в единый брендовый маршрут по Северному Кавказу, создание которого панируется в 2022 году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

2 октября во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на 2022 год запланирована разработка национального брендового маршрута по Кавказу, который будет знакомить гостей с уникальными рекреационными особенностями регионов и культурой народов. По ее словам, Ростуризм поможет регионам СКФО с разработкой маршрута.

"Министерством <…> ведется комплексная работа по формированию и продвижению республиканского кольцевого брендового туристского маршрута "Легенды Дагестана" на российский и международный рынки. На базе указанного маршрута подготовлены и направлены в Федеральное агентство по туризму предложения для включения в брендовый межрегиональный туристский маршрут, проходящий по территории всех субъектов СКФО, в который вошли наиболее востребованные и популярные у российских и иностранных туристов природные и историко-культурные объекты туристского показа города Дербента, а также Казбековского и Гунибского районов", - сказал представитель Минтуризма Дагестана.

Кольцевой маршрут "Легенды Дагестана" общей протяженностью около 2 тыс. км разработали в 2019 году. В маршрут, рассчитанный на 14 дней, вошли 17 сельских муниципальных образований и три городских округа республики. В 2020 году в министерстве сообщали, что разработали также две укороченные версии маршрута - "Северные легенды Дагестана" и "Южные легенды Дагестана" продолжительностью по семь дней, а также туры выходного дня и экскурсионные программы.