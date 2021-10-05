Школы искусств в Челябинской области откроют обучение анимации и архитектуре

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Челябинская область получит за два года из федерального бюджета свыше 132 млн рублей на ремонт детских школ искусств и покупку новых музыкальных инструментов. Это позволит не только повысить качество обучения, но и развивать новые направления, такие как анимация и архитектура, сообщил ТАСС министр культуры региона Алексей Бетехтин.

"На ремонт детских школ искусств в Челябинской области из федерального бюджета в 2022 году направлено более 44 млн рублей, а в 2023 году из того же источника - еще более 23 млн рублей. Ремонт школ позволит открыть такие новые направления, как анимация, архитектура. Также за счет ремонта, на новых площадях, на новой материально-технической базе будем увеличивать количество обучающихся детей на предпрофессиональных программах", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, на приобретение музыкальных инструментов школам искусств Челябинской области в 2023 году из федерального бюджета выделят 64,83 млн рублей. Он отметил, что новые музыкальные инструменты будут закупать у ведущих предприятий-изготовителей. "Эти инструменты будут прекрасно звучать, что в положительную сторону скажется на качестве подготовки молодых дарований к дальнейшей музыкальной карьере", - пояснил Бетехтин.

По данным Министерства культуры Челябинской области, всего в детских школах искусств региона занимаются 43,36 тыс. детей. Это на 1143 ребенка больше, чем в 2020 году.