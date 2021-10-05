В России с 1 декабря заработает система контроля за обращением с отходами I и II классов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), разработанная в Росатоме, начнет работу с 1 декабря. Об этом во вторник сообщил департамент коммуникаций госкорпорации со ссылкой на генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Система создавалась в соответствии с федеральным законом "Об отходах производства и потребления" как безопасная единая система управления всей цепочкой от образования отходов I и II классов опасности (отходы чрезвычайно высокой опасности и высоко опасные вещества - прим. ТАСС) до их переработки во вторичную продукцию. Система позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения. Кроме того, система позволит выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры, выстраивать прогнозы, оптимизировать транспортировку и переработку отходов I и II классов и сформировать федеральную схему обращения с ними.

Для обеспечения принципа "одного окна" в работе с отходами I и II классов опасности был образован институт федерального оператора. Основные задачи федерального оператора - сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением сторонних организаций, имеющих на это право. Таким "окном" распоряжением правительства было назначено предприятие Росатома ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО).

С 1 марта 2022 года все участники рынка смогут заключать договоры с ФЭО на транспортировку и переработку отходов только через ФГИС ОПВК.

Предприятия, образующие отходы, будут размещать информацию об образовании отходов I и II классов во ФГИС ОПВК и передавать их по договору федеральному оператору на переработку (за исключением производителей, самостоятельно перерабатывающих отходы). В свою очередь, ФЭО на основании конкурсных процедур будет заключать договоры на переработку и транспортировку отходов с организациями, имеющими действующие лицензии для осуществления данных видов деятельности.

Комплексная система по обращению с отходами I и II классов создается в рамках реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология". За реализацию федерального проекта отвечает Росатом. Система включает в себя федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов и строительство базовой производственно-логистической инфраструктуры для переработки данных отходов во вторичные продукты.