В Петрозаводске открылась фотовыставка о достижениях карельских ученых

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "КарНЦ РАН. Наука в лицах" открылась 5 октября в центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Проект, который познакомит горожан и гостей города с достижениями карельских ученых, запустил череду мероприятий к 75-летию Карельского НЦ, сообщила на церемонии открытия фотопроекта генеральный директор центра Ольга Бахмет.

"Мы очень рады открывать такую выставку. Карельский научный центр отмечает свой юбилей в эти дни. Работы карельских ученых хорошо известны и в России, и за рубежом. Ученые проводят фундаментальные исследования, <...> но в то же время наши ученые решают и ряд практических вопросов, в том числе на благо республики", - сказала она.

На выставке представили два десятка снимков ученых с информацией об их исследованиях. Большую часть портретов ученых на их рабочих местах, рядом с предметами их научного интереса специально для проекта сделал известный карельский фотограф Игорь Георгиевский. Сегодня в Карелии занимаются мониторингом экосистем и их биоразнообразия, разрабатывают технологии сохранения природных ресурсов, а также разведкой природных ископаемых, изучают социально-экономические вопросы республики, вносят свой вклад в сохранение культурного наследия народов республики.

На выставке можно увидеть лица тех, кто готовил научное обоснование для включения районов Карелии в Арктическую зону России, чья научная работа привела к включению петроглифов Онежского озера и Белого моря в список ЮНЕСКО. Задача проекта "КарНЦ РАН. Наука в лицах" призвана рассказать горожанам и гостям республики что сегодня находится в центре научных интересов карельских исследователей и почему. Авторы экспозиции надеяться, что это послужит и привлечению молодых кадров в науку.

"Что существенно сближает нас, петрозаводчан, жителей Карелии, с наукой через деятельность вашего центра, это те практические результаты, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Мы сажали здесь, на Аллее гостеприимства, деревья-клоны, выращенные в Карельском научном центре, со студентами, участниками программы со всей России. Этот повседневный и тем не менее заметный вклад в нашу жизнь, это одно из самых больших достижений прогресса", - отметил на церемонии открытия выставки глава Петрозаводска Владимир Любарский.

В рамках празднования 75-летия научного центра на этой неделе в стенах КарНЦ пройдет международный научный форум с участием российских и иностранных специалистов. Темой обсуждения станут вопросы интеграции научных организаций, органов власти, вузов и системы образования. А в субботу, 9 октября, в Карельском научном центре пройдет день открытых дверей, в программе которого запланированы экскурсии по лабораториям и музеям НЦ, научно-популярные лекции от его сотрудников.