Многогранный интеллект: использование ИИ в промышленности, образовании и ритейле

Тема искусственного интеллекта как большого и перспективного направления прозвучала более десяти лет назад и за это время претерпела довольно значительные изменения. Если раньше под ИИ понималась простая автоматизация, то сейчас он объединяет более технологически совершенные проекты, в основе которых лежат сложные алгоритмы и нейросети.

Сегодня спрос на ИИ огромен. По данным IDC, мировой рынок решений, основанных на этой технологии, по итогам 2021 года вырастет на 16% и составит 327,5 млрд долларов. Российский рынок будет расти чуть быстрее, прогнозируют в IDC, - примерно на 18% в среднем в год. По итогам 2020-го он составил 291 млн долларов.

В целом ИИ в нашей стране демонстрирует большой потенциал роста. Его объемы могут увеличиться в 80 раз и достигнуть 160,1 млрд рублей уже к 2024 году, сообщают эксперты. Сильная российская школа естественного научного образования обеспечила многим соотечественникам места в IT-компаниях по всему миру. Кроме того, ИИ-разработки в России развиваются в направлении оптимизации производства и организации труда.

Спрос на искусственный интеллект

Сегодня российские IT-компании предлагают высокотехнологичные решения не только внутри страны, но и по всему миру. Один из крупнейших игроков ИИ-рынка в России - группа ЛАНИТ и входящая в нее компания "Системы компьютерного зрения" открыла офис в Италии, а ее решения поставляются в Японию, Китай, США и в Европу.

Компания была создана как раз в то время, когда ИИ стал рассматриваться в качестве перспективного направления, рассказывает ее сооснователь Владимир Уфнаровский. "Системы компьютерного зрения" занимаются тем, что на основе ИИ-разработок позволяют компьютерам видеть и понимать окружающий мир, взаимодействовать с ним так, словно это делает человек.

За прошедшие десять лет доля ИИ-проектов у группы ЛАНИТ только росла, в частности за счет развития команд, которые научились эффективно адаптировать уже имеющиеся разработки и создавать новые в сотрудничестве с ведущими российскими вузами.

Основная сфера работы ЛАНИТ в области искусственного интеллекта - это промышленность. По словам Уфнаровского, в России это особенно актуально, поскольку исторически ИИ-разработки использовались, например, для оптимизации работы предприятий, в то время как на Западе их все чаще применяют для решения коммерческих задач - оптимизации продаж, предсказания поведения людей.

Умный мониторинг дефектов

Один из самых ярких примеров ИИ в промышленности - так называемая дефектоскопия. При поточном производстве, когда идет выпуск больших объемов продукции, могут встречаться дефекты, не заметные человеческому глазу. Например, мелкие трещины, царапины и вмятины в трубах. Контролировать это с помощью человека очень тяжело и затратно - он может что-то пропустить, к тому же таких людей нужно много.

ЛАНИТ предлагает устанавливать камеры, в том числе в тепловом и рентгеновском спектрах, которые с помощью ИИ отслеживают дефекты в режиме 24/7. Подобная система также полезна и на предприятиях с тяжелыми для здоровья условиями работы. В целом такие решения экономят деньги, повышают качество продукции и эффективность труда, уверены в ЛАНИТ.