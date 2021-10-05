Отопление досрочно подали в более чем 100 соцучреждений Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон раньше обычного срока начался в более чем 100 социальных учреждениях Симферополя из-за падения температуры воздуха внутри зданий ниже 18 градусов. Об этом во вторник сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

"Уже сейчас более чем в сотню социально значимых объектов Симферополя начинает подаваться тепло из-за падения температуры в помещениях ниже 18 градусов. Именно этот показатель в текущем году является для нас сигналом к старту отопительного сезона вместо того, чтобы ожидать падения уличной температуры. Благодаря координации работы министерств проработан план-график включения отопления в различных районах Республики Крым как для социально значимых объектов, так и для многоквартирных домов", - говорится в сообщении Аксенова.

Он уточнил, что "начиная с 5 октября тепло начнет подаваться в объекты социальной сферы города Ялты, Белогорского, Джанкойского и Кировского районов".

"6 октября: Красногвардейский, Раздольненский, Симферопольский, Советский и Черноморский районы. 7 октября: города Евпатория, Симферополь и Судак. 8 октября: города Саки и Феодосия. 11 октября: города Алушта и Красноперекопск, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Сакский и Бахчисарайский районы. 15 октября: города Армянск, Джанкой и Керчь", - написал Аксенов.

По его словам, подача тепла в многоквартирные дома пройдет в два этапа - 11 и 15 октября.

"Прошу крымчан учитывать, что данный график не является неизменным, и в случае резкого падения температуры отопление будет включаться раньше запланированного срока. Также в рамках встречи обсудили ход проведения работ по замене сетей теплоснабжения в г. Щёлкино Ленинского района, на что выделено 40 млн рублей. Предварительный срок завершения строительно-монтажных работ - середина ноября", - добавил глава Крыма.

Аксенов также отметил, что в Симферополе и Евпатории будет проведен ремонт рециркуляционных систем для устранения проблем с подачей горячей воды в дома.

"Общая потребность на два города - 450 млн рублей, из которых 400 млн - Симферополь, 50 млн - Евпатория. Все работы будут проводиться хозяйственным способом. Несмотря на то, что, по предварительным расчетам, данная работа займет два года, прошу коллег сосредоточиться и сократить этот срок", - написал он.